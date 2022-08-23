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В Харькове остановили одну из линий метро и закрыли станцию: что известно

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В Харькове остановили одну из линий метро и закрыли станцию: что известно

Фото: УНИАН

В работе Харьковского метрополитена – временные изменения.

Сегодня, 23 августа, в Харькове остановили движение поездов по Салтовской линии метрополитена.

Об этом говорится в сообщении Харьковского метрополитена Telegram.

Кроме этого, в Харькове закрыли для пассажиров центральную станцию метро "Исторический музей".

"Уважаемые пассажиры! С 11:00 движение поездов по Салтовской линии метрополитена временно приостановлено. Также станция "Исторический музей" временно закрыта для обслуживания пассажиров", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове метро не будет перевозить пассажиров 24 августа

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