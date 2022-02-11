В Харькове осудили мужчину, который избил, изнасиловал и ограбил девушку

В Харькове осудили мужчину, который избил, изнасиловал и ограбил девушку

Суд вынес приговор 33-летнему насильнику

В Харькове 33-летний местный житель получил 9 лет лишения свободы за изнасилование девушки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчину обвиняли в изнасиловании, разбое и умышленном телесном повреждении средней тяжести (ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 122 УК Украины).

Судом установлено, что в ноябре 2020 в Холодногорском районе Харькова мужчина начал преследовать девушку. Когда она остановилась, он внезапно стал наносить ей многочисленные удары по голове и телу, после чего изнасиловал ее.

Далее он заставил потерпевшую отдать ему мобильный телефон, угрожая ей пистолетом.

После получения телесных повреждений потерпевшая потеряла сознание, а преступник скрылся с места преступления.

"Приговором Ленинского районного суда г. Харькова мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что Верховный Суд Украины приговорил к пожизненному заключению жителя Ровенской области, который систематически насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

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