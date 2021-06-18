В Харькове осудили женщину, которая во время ссоры с матерью швырнула новорожденного сына на пол

В результате действий матери мальчик получил тяжелые травмы.
В Харькове Дзержинский районный суд вынес приговор женщине, которая травмировала своего новорожденного сына. Она из-за раздражения на свою мать бросила малыша на пол.
Об этом сообщает Depo.Харьков.
Происшествие произошло в ноябре 2015 года. Обвиняемая, держа в руках своего новорожденного ребенка во время ссоры с матерью, сознательно бросила сына на пол. В результате мальчик получил тяжелые телесные повреждения — ушиб головного мозга, внутренне черепное кровоизлияние, перелом костей черепа.
Женщина заявила, что пыталась уйти из дома, но мать ее останавливала, из-за чего возникла ссора и она бросила ребенка на пол.
В июня 2016 году женщину лишили родительских прав.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы.
Напомним, что в Петриковке районный суд вынес приговор 30-летней женщине, которая по неосторожности убила 4-месячного ребенка. Она признана виновной и проведет 4 года за решеткой.