В Харькове отец совершал развратные действия на глазах 10-летней дочери: мать в шоке

В Харькове отец совершал развратные действия на глазах 10-летней дочери: мать в шоке

Женщина случайно узнала обо всем через Сеть.

В Харькове отец совершал развратные действия на глазах 10-летней дочери. Мать девочки узнала о случившемся через соцсеть.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

25 августа в полицию обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей дочери.

"Установлено, что через соцсеть неизвестная женщина прислала ей видеозапись, где ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка", — рассказали в прокуратуре.

Мужчине было сообщено о подозрении по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего, совершенных членами семьи (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд отправил подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Черкассах разоблачили 51-летнего местного жителя, который загружал детскую порнографию в Сеть. Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли видео и фото, которые согласно международным нормам могут быть отнесены к детской порнографии, системный блок персонального компьютера, мобильный телефон, которые направили на проведение соответствующих экспертиз.

А в Одессе разоблачили 24-летнего мужчину, который развращал несовершеннолетнюю девушку. Парень отсылал в мессенджеры 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, вел откровенные беседы с ней на сексуальные темы.

Мужчина во Львовской области тщательно фиксировал, как развращал и насиловал детей

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