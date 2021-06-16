В Харькове отец троих детей забил ногами пуделя: суд вынес приговор

Мужчина избил животное на улице на глазах у детей.

В Харькове Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор по делу о расправе над животным. Мужчину, который ногами до смерти забил собаку, признали виновным.

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Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на реестр судебных решений.

Инцидент произошел на улице Маршала Рыбалко в сентябре 2018 года. Мужчина поконфликтовал с владелицей пуделя, а потом ногами на глазах у свидетелей забил до смерти ее домашнего любимца.

В ходе рассмотрения дела отец троих детей своей вины не признал. Он заявил, что собака была без поводка и неопрятная и лезла к его сыну. Мужчина утверждал, что ударил животное несильно один раз. Фигурант также требует привлечь к ответственности хозяйку убитого пса, поскольку она нарушала закон и выгуливала собаку в неположенном месте.

На суде свидетели происшествия подтвердили, что мужчина нанес собаке не менее 10 ударов ногами и угрожал владелице животного. Жена обвиняемого также не стала опровергать факт конфликта.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, судья приговорила жителя Харькова к двум годам ограничения свободы с годом условно.

Напомним, что в Одессе человек, который был осужден за жестокое обращение с животными, терроризирует весь район. Его питбуль постоянно калечит дворовых собак на глазах у детей и взрослых.

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