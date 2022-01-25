В Харькове отец заявил в полицию об избиении сыном-подростком и сам получил два протокола

В Харькове отец заявил в полицию об избиении сыном-подростком и сам получил два протокола

Дети живут с отцом в антисанитарных условиях.

В Харькове полиция составила два протокола на мужчину, не выполняющего свои родительские обязанности.

Об этом сообщает Харьков Times.

Полиция Харькова получила сообщение от мужчины, который пожаловался, что его избивает его сын.

"Вызов не подтвердился. По адресу находился 48-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и двое несовершеннолетних детей 12 и 14 лет. В квартире антисанитарные условия жизни для детей, отсутствует еда и холодильник", — сообщили в полиции.

Полицейские составили два административных протокола на отца подростков по ст. 184 КУоАП (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, своих обязанностей по воспитанию детей). И передали информацию соответствующим социальным службам.

После чего правоохранители уехали, а дети остались в компании 48-летнего пьяного мужчины.

Напомним, что в Харьковской области 11-летняя девочка была вынуждена искать себе убежищ у знакомых, потому что родная мать просто не открывала ей дверь. Как оказалось, у женщины было страсть к алкоголю, поэтому ребенок хотел ее перевоспитать, а женщину это явно обидело.

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