В Харькове открыли арт-объект, созданный из 3D-визуализацию звуков города

Звуки этих мест записали и трансформировали в арт-объекты с помощью звукового дизайна и 3D-визуализации.

Четвертый арт-объект проекту "Звуки города" появился в саду им. Шевченко в Харькове. Создание арт-инсталляции было приурочено к 30-летию Независимости Украины, сообщила Харьковский горсовет.

Кроме Харькова, в проект «Звуки города" участвуют также Киев, Одесса, Днепр, Львов, Мариуполь и Крым. Звуки этих мест записали и трансформировали в арт-объекты с помощью звукового дизайна и 3D-визуализации.

Харьковский городской совет

Проект инициировали продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко и основательница Spilne Art Наташа Ткаченко.

"Каждый город имеет свои уникальные звуки — разные по настроению, тональности и даже цветом. Мы впервые превратили их в форму. Это проект, который по-современному объединил искусство, технологии, чувства и эмоции людей, истории горожан и их воспоминания детства", — рассказала Тимошенко.

К созданию харьковской скульптуры присоединились известные харьковчане: астроном, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Ирина Бельская, врач Евгений Комаровский, певец и телеведущий Владимир Дантес, художник-монументалист, график и фотограф Роман Минин. Они поделились с авторами арт-инсталляции своими воспоминаниями о звучании родного города.

Харьковский городской совет

Как отметил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов, который принял участие в открытии скульптуры, в этом арт-объекте каждый найдет свои ассоциации.

"Глядя на эту скульптуру, каждый почувствует ритм Харькова. Это волна эмоций. Шум улиц и фонтанов, смех детей, крики болельщиков на стадионе" Металлист ". Дух города — уникальный и отражен здесь", — подчеркнул Терехов.

Послушать звуки Харькова можно здесь.

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