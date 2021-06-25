В Харькове открыли новейший медицинских хаб с уникальным для Украины оборудованием

В Харькове открыли новейший медицинских хаб с уникальным для Украины оборудованием

Сейчас здесь работает около тридцати специалистов.

Привлечение новых инвестиций, а также практика для местных студентов. Медицинский хаб заработал в Харькове. Лабораторию обустроили современным оборудованием.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Там производят, в частности ПЦР-тесты для диагностики наследственных, онкологических и инфекционных заболеваний, среди которых и коронавирус. Инвесторы говорят, что уже вложено 2 миллиона долларов, но это не предел. «Цифры, которые мы планируем инвестировать в течение 10-12 лет — это миллиард долларов», — говорит основатель бизнес-парка «Экополис-ХТЗ» Александр Ярославский.

Сейчас здесь работает около тридцати специалистов. Впрочем, до конца этого года планируют принять на работу еще с полсотни ученых. В частности приглашать на стажировку студентов из биологических и медицинских факультетов местных вузов. Здесь для молодежи предоставят площадку для реализации собственных научных идей. Лучших ученых оставят. Обещаются достойную зарплату.

«Когда студенты будут приходить, они будут учиться на новейшем оборудовании, а это крайне важно. Потому что такого оборудования, кроме как в этой лаборатории, не существует. И конечно, лучшие будут оставаться здесь», — объясняет секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Новости Украины: в Харькове заработал медицинский хаб, куда будут приглашать на стажировку студентов

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