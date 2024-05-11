В Харькове открывают первую подземную школу: Терехов рассказал детали

В Харькове откроется первая подземная школа. С понедельника к обучению в ней приступят 620 детей.

Об этом сообщил в Сети мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что рядом с этим продолжается набор учеников на новый учебный год.

"Учитывая, что количество желающих учиться очно уже сейчас значительно превышает количество имеющихся мест в одной такой безопасной школе, очень рассчитываем успеть построить по меньшей мере еще три в других районах города", — говорится в сообщении.

Терехов добавил, что пока мы не получим самых современных систем противовоздушной обороны, "живые уроки наедине с учителем и одноклассниками возможны только под землей".

В Харькове открывают подземную школу

В Харькове открывают подземную школу

Напомним, во время наступления врага на Харьковщине в течение суток ВСУ отразили там 20 российских атак.

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