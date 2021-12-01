В Харькове двое коммунальщиков вспомнили детство и стали звездами Сети (видео)

Двое работников решили сократить время и окунуться в детство.

В Харькове два коммунальщика развлекались на детской площадке. Их игрушки сняли очевидцы.

Видео выложили в телеграмм-канале "Типичный Харьков".

На кадрах видно, как двое коммунальщиков во время работы на вызове задержались во дворе многоэтажки. Чтобы сократить время они принялись спускаться с горки и кататься на качелях. То, что они делали, их очень забавляло – слышался громкий смех.

"Коммунальщики на улице 23 августа умеют развлекаться", — подписали видео авторы.

Напомним, что в Киеве пара коммунальщиков устроила танцы с фонарем.

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