В Харькове пара занялась сексом на газоне, потому что из кафе выгнали: чем все закончилось

Пара полчаса занималась любовью на газоне до тех пор, пока не приехала полиция и все прекратила.

В Харькове к двум годам лишения свободы с испытательным сроком приговорен мужчина, который на газоне занялся сексом на глазах у детей и взрослых. Парочка не реагировала на замечания и продолжала половой акт до приезда полиции.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова от 21 сентября 2023 года.

По данным суда, мужчина и женщина отдыхали на летней террасе одного из кафе в Харькове. Там парочка пыталась вступить в половой акт "неестественным путем", однако официант сделал замечания и попросил прекратить.

Тогда пара переместилась на газон возле кафе, где рядом находился еще и магазин детских товаров. Там они "начали раздеваться и совершать половой акт естественным и неестественным путем, на глазах прохожих в том числе и малолетних детей". Люди просили жителей Харькова прекратить это, но они не реагировали. Тогда очевидцы вызвали полицию, прибывшую на место происшествия. По данным суда, "хулиганские действия продолжались 30 минут".

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что незнакомка угостила его выпивкой в кафе и предложила заняться сексом, на что он согласился. Он заявил, что якобы девушка его "простумулировала и он не мог ей отказать". После этого он больше ее не видел.

Объяснение подозреваемого любовника / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 296 УК Украины и приговорил его к 2 годам лишения свободы, заменив реальный срок на испытательный.

Напомним, в Одессе пара посреди улицы занялась оральным сексом. Они не реагировали на замечания прохожих и продолжили интим.

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