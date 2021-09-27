В Харькове патрульные через соцсети разыскали водителя, который дерзко нарушил ПДД: что ему за это грозит

В Харькове патрульные через соцсети разыскали водителя, который дерзко нарушил ПДД: что ему за это грозит

Инцидент на камеру сняли очевидцы, которые позже выложили информацию в местный телеграмм-канал.

В Харькове правоохранители составили на водителя протокол о нарушении ПДД. Все бы ничего, но гражданина нашли благодаря соцсетям.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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Как выяснилось, в одном из городских пабликов недавно появилась информация о том, что водитель автомобиля Lexus проехал по встречной полосе, совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и не предоставил приоритет пешеходам.

Инцидент очевидцы сняли на видео и впоследствии выложили в социальные сети. Вместе с информацией о том, что случилось, местные опубликовали и номер автомобиля. Благодаря чему его позже разыскали правоохранители.

"Патрульные разыскали правонарушителя, опросили, ознакомили его с имеющимися доказательствами и привлекли к административной ответственности. На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 ("Нарушение правил расположения транспортных средств и проезд на запрещающий сигнал светофора") КоАП", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, что в Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто.

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