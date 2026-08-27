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В Харькове пенсионерка избила соседку из-за цветов: суд принял решение
Женщина в Харькове избила соседку, пытавшуюся сорвать цветы с клумбы.
В Харькове суд признал виновной пенсионерку, которая во время конфликта с соседкой ударила ее ногами и толкнула на забор. Причиной ссоры стали цветы на клумбе у дома.
Об этом говорится в решении суда.
Что известно о деле
Инцидент произошел 22 марта 2026 возле одного из домов в Харькове. Между женщинами возник словесный спор. Обвиняемая заявила, что потерпевшая якобы срывала и топтала цветы на клумбе.
В ходе конфликта пенсионерка схватила женщину за руку, после чего ударила ее ногой по ногам. Затем она толкнула потерпевшую, из-за чего та перецепилась через бордюр и упала спиной и бедром на ограждение.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина получила кровоподтеки на левой голени и плече. Их квалифицировали как легкие телесные повреждения.
В суде пенсионерка полностью признала свою вину и раскаялась. Она также попросила прощения у потерпевшей. В то же время женщина возразила, что срывала цветы.
Потерпевшая рассказала, что после приступа испытывала боль в руках, ногах и спине, а также испытала страх и сильное волнение. Она потребовала возместить ей 100 тысяч гривен морального вреда.
Суд решил, что моральный ущерб действительно был нанесен, однако заявленную сумму считал слишком большой. В результате с пенсионерки постановили взыскать 5 тысяч гривен компенсации.
Кроме того, суд признал женщину виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначил штраф 850 гривен.
Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.
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