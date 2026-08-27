В Харькове пенсионерка избила соседку из-за цветов: суд принял решение

Цветы / © www.freepik.com/free-photo

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В Харькове суд признал виновной пенсионерку, которая во время конфликта с соседкой ударила ее ногами и толкнула на забор. Причиной ссоры стали цветы на клумбе у дома.

Об этом говорится в решении суда.

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Что известно о деле

Инцидент произошел 22 марта 2026 возле одного из домов в Харькове. Между женщинами возник словесный спор. Обвиняемая заявила, что потерпевшая якобы срывала и топтала цветы на клумбе.

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В ходе конфликта пенсионерка схватила женщину за руку, после чего ударила ее ногой по ногам. Затем она толкнула потерпевшую, из-за чего та перецепилась через бордюр и упала спиной и бедром на ограждение.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина получила кровоподтеки на левой голени и плече. Их квалифицировали как легкие телесные повреждения.

В суде пенсионерка полностью признала свою вину и раскаялась. Она также попросила прощения у потерпевшей. В то же время женщина возразила, что срывала цветы.

Потерпевшая рассказала, что после приступа испытывала боль в руках, ногах и спине, а также испытала страх и сильное волнение. Она потребовала возместить ей 100 тысяч гривен морального вреда.

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Суд решил, что моральный ущерб действительно был нанесен, однако заявленную сумму считал слишком большой. В результате с пенсионерки постановили взыскать 5 тысяч гривен компенсации.

Кроме того, суд признал женщину виновной в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначил штраф 850 гривен.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней.

Ранее 15-летняя львовянка во время конфликта на улице Рубчака избила трех взрослых - двух женщин и мужчину. Инцидент произошел 18 августа, когда девушка вместе с матерью подошла к людям, которые выгуливали спаниеля, потому что хотела, чтобы собаки поиграли. Пострадавшие обратились в полицию, медики диагностировали у них ушибы, ссадины и другие травмы. Правоохранители установили личность несовершеннолетней и открыли уголовное производство по факту умышленной нанесения легких телесных повреждений.

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