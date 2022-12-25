В Харькове переименовали русский драматический театр имени Пушкина

В Харькове был переименован академический русский драматический театр имени Александра Пушкина. Решение было принято накануне, 24 декабря.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Депутаты областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина. Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр", — говорится в его сообщении.

По словам руководителя облсти, в марте драмтеатр трижды попадал под обстрелы кафиров. Тогда было повреждено помещение художественного цеха, а взрывная волна выбила окна и двери.

Синегубов подчеркнул, что россияне "равняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей".

Напомним, ранее в Харькове демонтировали бюст российского писателя Александра Пушкина, который будет отправлен на ответственное хранение.

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