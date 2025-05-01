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- Украина
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В Харькове пес испугался взрывов и прыгнул в реку: щемящие кадры спасения
Сотрудники ГСЧС помогли собаке выбраться из воды.
В Харькове пес испугался взрывов во время российской атаки БпЛА и прыгнул в реку. Спасатели с помощью лодки доставили пострадавшего на берег.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Еще одна спасенная жизнь в копилку наших Героев!", - говорится в сообщении.
Это в очередной раз доказывает, что для наших защитников важна каждая жизнь. Неважно, речь идет о людях или животных.
Напомним, в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайники нашли и спасли двух котиков.