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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
227
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1 мин

В Харькове пес испугался взрывов и прыгнул в реку: щемящие кадры спасения

Сотрудники ГСЧС помогли собаке выбраться из воды.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Харькове пес испугался взрывов и прыгнул в реку

В Харькове пес испугался взрывов и прыгнул в реку

В Харькове пес испугался взрывов во время российской атаки БпЛА и прыгнул в реку. Спасатели с помощью лодки доставили пострадавшего на берег.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Еще одна спасенная жизнь в копилку наших Героев!", - говорится в сообщении.

Это в очередной раз доказывает, что для наших защитников важна каждая жизнь. Неважно, речь идет о людях или животных.

Напомним, в ночь на 25 апреля на месте российского удара по жилому дому чрезвычайники нашли и спасли двух котиков.

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Дата публикации
Количество просмотров
227
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