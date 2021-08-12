В Харькове пешеход попал под колеса легковушки и скончался по дороге в больницу

В Харькове пешеход попал под колеса легковушки и скончался по дороге в больницу

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В Харькове на проспекте Юбилейный 35-летний водитель автомобиля BMW совершил наезд на мужчину. 38-летнего пострадавшего забрала карета скорой медицинской помощи, где он по дороге в больницу скончался.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По данному факту следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве возле Национальной оперы на улице Владимирской водитель Hyundai Sonata сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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