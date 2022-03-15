В Харькове под обстрел российских оккупантов попало авто волонтеров: есть погибший

В Харькове под обстрел российских оккупантов попало авто волонтеров: есть погибший

Одна женщина получила ранения.

В Харькове под обстрел армии Российской Федерации попала машина волонтеров организации Help Army.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, от тяжелого ранения погиб 26-летний парень. Кроме того, ранения получила женщина.

К слову, в ОВА подчеркивают, что Вооруженные Силы Украины удерживают все позиции обороны Харькова. Впрочем, российские захватчики продолжают обстреливать город из воздуха. За прошедшие сутки оккупанты выпустили две ракеты по центральной части Харькова. Обстреливали из реактивной системы залпового огня "Смерч" район парка Горького, Сумского рынка, перекресток Сумской и Динамовской. Всего за сутки зафиксировано 65 обстрелов.

Как сообщалось, в Харькове за сутки, 14 марта, из-под завалов зданий, разрушенных обстрелами российских оккупантов, спасатели извлекли тела семи погибших, спасли — троих. Всего с начала нападения РФ на Украину в Харькове полностью уничтожено 600 домов, без крова остались тысячи человек.

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