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В Харькове под завалами до сих пор находятся люди: их пытаются вытащить

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В Харькове под завалами до сих пор находятся люди: их пытаются вытащить

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По словам мэра Терехова, происходящее сегодня в Харькове — война, нацеленная на уничтожение народа.

В Харькове в результате обстрела города люди до сих пор находятся под завалами зданий. Спасатели пытаются достать их из-под развалин.

Об этом 28 февраля, в эфире телеканала "1+1" рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, происходящее сегодня в Харькове — война, нацеленная на уничтожение народа.

"Никто в городе Харькове и в страшном сне не мог подумать, что российские войска будут стрелять в мирных жителей, в их дома. То, что я вижу своими глазами, — преступление перед всем миром", — подчеркнул Терехов.

Он сообщил, что в результате вечерних обстрелов была повреждена подстанция АО "Харьковоблэнерго". В части домов Слободского, Немышлянского и Индустриального района временно прекращено электро- и водоснабжение.

"Сейчас начали взрывать наши подстанции. Часть районов осталась без электроэнергии, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением и теплом", — сказал мэр.

Он заверил, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты.

"До начала комендантского часа мы развозим воду, продукты. Сегодня Харьков сплочен как никогда. В городе нет безразличных людей. Мы — единственный кулак, который намерен победить", — подытожил он.

Как харьковский охранник голыми руками пытался "вырубить" российского войска с винтовкой

Как харьковский охранник голыми руками пытался "вырубить" российского войска с винтовкой

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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