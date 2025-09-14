В Харькове подросток подозревается в убийстве мужчины: детали инцидента

Подозреваемый в Харькове

В Харькове задержан подросток, подозреваемый в убийстве мужчины. Вероятно, он нанес жертве смертельных ножевых ранений.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали дела

Следствие установило, что вечером 12 сентября 2025 во дворе многоэтажного дома по проспекту Любови Малой в Харькове компания знакомых употребляла алкогольные напитки. Впоследствии между 17-летним парнем и 39-летним мужчиной возник конфликт. Предварительная причина — религиозная основа.

«Подросток получил нож и нанес им оппоненту три удара. Раненый смог пройти несколько метров, упал на землю и перестал подавать признаки жизни. Несовершеннолетний скрылся с места преступления, однако правоохранители задержали его», — говорится в материале.

Пока прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему должны содержать под стражей.

Напомним, в пятницу, 12 сентября, во Львовской области произошла стрельба. Так, в селе Подрясное в результате инцидента двоих мужчин убили в автосервисе.

Правоохранители установили, что стрельба произошла в помещении офиса автосервиса. На месте обнаружили мертвыми двух работников сервиса. У погибших были огнестрельные ранения.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства убийства.