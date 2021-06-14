В Харькове подросток жестоко избил 14-летнюю девушку: полиция открыла уголовное производство

За содеянное 16-летнему школьнику грозит до 5 лет ограничения свободы.

Подробности резонансного случая, который взбудоражил целый город, рассказали в сюжете ТСН.19: 30.

Видео, на котором 16-летний житель Харькова кулаками бил 14-летнюю девушку, а после того, как она упала на землю, еще и пинал ее ногами, вызвало бурю возмущения в соцсетях. После обнародованных кадров этого жестокого избиения, нападающего быстро разыскали друзья избитой девушки и заставили его коленях просить прощения. Между тем полиция по этому факту уже открыла уголовное производство.

Этот возмутительный случай произошел среди бела дня, его свидетелями были четверо других подростков, никто из которых не помешал расправе. 16-летний парень без проблем наносил девушке удары кулаками по лицу и бил ее ногами, когда она лежала на земле. Бригаду скорой медицинской помощи избитой девочке вызвала ее сестра.

По словам медиков, обошлось без переломов, но все лицо потерпевшей — в синяках.

Видео жестокого избиения, которое попало в сеть, вызвало волну возмущения. Комментаторы осуждали и поведение как самого нападающего, так и подростков, которые не вмешались в этот инцидент.

"Как можно спокойно сидеть и смотреть? Я не понимаю. Какой-то инстинкт должен сработать. Или они уснули на той скамейке?" — писали в сети.

В тот же вечер друзья избитой 14-летней девушки разыскали ее обидчика, заставили его встать на колени и попросить прощения. Соответствующие кадры впоследствии тоже были опубликованы в сети.

В полиции по этому поводу начали расследование по статье УК о нанесении легких телесных повреждений, но вскоре действия обидчика девушки переквалифицировали на "хулиганство". За такое преступление предусмотрено более суровое наказание — до 5 лет лишения свободы.

Свои действия полицейским подросток объяснил тем, что хотел заступиться за свою девушку, с которой якобы поссорилась потерпевшая.

Как объяснили журналисту ТСН в полиции, свидетелям этого преступления, которые наблюдали за издевательством над девушкой, никакая ответственность не грозит.

Между тем девушке, которая стала жертвой такого насилия, как утверждают специалисты, понадобится психологическая помощь.

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