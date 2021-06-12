В Харькове подросток жестоко избил кулаками и ногами девушку: видео

Нападающему никто не помешал.

В Харькове 16-летний парень жортсоко избил девушку.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Антон Геращенко.

На видео, которое обнародовал Геращенко, видно, как парень сначала бьет сверстницу кулаками по лицу. Затем она падает и садится на асфальт, а также закрывает лицо руками. Впрочем, нападающий не прекращает применять физическую силу: бьет ее руками в голову и грудь. Затем — ногами.

На видео попали еще несколько девушек и парней, которые были рядом. Впрочем, они не мешали парню, а наблюдали за жестоким избиением.

"Сначала его поймали сверстники и заставили стоя на коленях извиняться перед избитыми им девушками. Теперь еще предстоит ответить и перед законом, а также получить судимость. Чем думали его родители, когда зачинали, рожали и как они воспитывали Тараника Александра Игоревича", — написал Геращенко .

Теперь делом заниматься правоохранители, подчеркнул он.

Как сообщалось, в Днепре на Слобожанской мужчина набросился с кулаками на ребенка. Он побил мальчика из-за шалости детей на детской площадке. На видео видно, как один из мальчиков начал задираться к другому и толкнул качели, на которой он сидел, то бросил в него песком. Первый мальчик повалил другого на землю и пошел дальше играть.

В Днепре мужчина набросился с кулаками на 9-летнего мальчика на детской площадке

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