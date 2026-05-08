В Харькове погиб 4-летний мальчик: всплыли жуткие подробности трагедии

В Харькове 4-летний ребенок погиб после падения из окна / © Офис Генерального прокурора

В Харькове 29-летнюю женщину взяли под стражу по подозрению в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и оставлении малолетнего в опасности. Ее 4-летний сын погиб после падения из окна четвертого этажа, пока мать отсутствовала дома.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Сообщается, что инцидент произошел 7 мая 2026 около 13:20 в доме на проспекте Ново-Баварском. По данным следствия, 4-летний мальчик находился в квартире без присмотра взрослых вместе со своей младшей сестрой. Предварительно установлено, что ребенок вылез на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна.

В прокуратуре сообщили, что от полученных травм мальчик скончался в карете экстренной медицинской помощи по дороге в больницу. По прибытии на место происшествия правоохранители попали в закрытую квартиру. Там они обнаружили девочку 2023 года рождения. У ребенка были признаки обезвоживания, медики оказали ему необходимую помощь.

Следствие установило, что мать оставила детей самих и ушла по делам. В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 208 УПК РФ. Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры Харькова женщине доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия);

ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи малолетнего ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии).

