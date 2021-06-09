В Харькове погибла 13-летняя девушка: ее ударило током на мосту, и она упала вниз

Потерпевшая скончалась на месте.

В Харькове подростки играли на железнодорожном мосту. 13-летняя девушка взобралась на конструкцию и ее ударило током, после чего она упала с моста и погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Трагический случай произошел вчера, 8 июня в 21:25. Погибшая девушка в компании еще 4 подростков в возрасте 13-14 лет, залезла на конструкцию железнодорожного моста высотой около 8 метров. Там она руками коснулась провода линии электропередач и получила удар током. После этого она сорвалась с конструкции и упала. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Следственным отделом полиции № 1 Харьковского РУП № 3 открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой" несчастный случай ".

Сейчас следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства трагедии", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что Хмельницкой области во вторник, 11 мая, на работе убило током 34-летнего водителя грузовика.

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