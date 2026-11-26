Квартира, в которой погибли супруги

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В Харькове в результате российской атаки погибли молодые супруги — Валерий и Дарья. Российский ударный беспилотник попал прямо в их квартиру. Соседи вспоминают их как молодых, активных людей, которые недавно сделали ремонт и начали жить в своей квартире.

Об этом сообщает «Суспільне Харків».

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Трагедия произошла утром 26 ноября 2026 года. Российские войска атаковали Харьков ударными «Шахедами». Один из них попал в квартиру на 15 этаже 16-этажного жилого дома.

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По информации начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате удара погибли два человека — мужчина и женщина. Вместе с супругами в квартире погиб кот.

«Моя квартира расположена над квартирой, в которую было попадание. Меня дома не было, я был за городом, в другом доме. Нам повезло с женой. К сожалению, соседи снизу погибли. Очень сочувствую их близким. Я с ними общался, по телефону общались, у него (соседа — ред.) даже были ключи от моей квартиры, поскольку я здесь реже проживал, чем он. На всякий случай, вдруг какие-то бытовые аварии, чтобы он мог пойти перекрыть что-то», — рассказал сосед супругов Владимир Безрук.

«Я об их семье много не знаю. Знаю, что они молодые активные люди, пытавшиеся жить и строить свою жизнь. По-видимому, перед полномасштабной войной закончили здесь ремонт. Начали жить, наверное, последние годы здесь. Война не щадит никого», — продолжил сосед.

Как рассказала журналистка Мария Малевская в своих социальных сетях, Валерий работал системным администратором. Дарья была ІТшницей.

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Відео instagram.com/malevska/

Напомним, 26 ноября около пяти утра российские «Шахеды» атаковали Харьков: в Новобаварском районе беспилотник влетел в квартиру на 15-м этаже, убив супругов, также есть попадание в Холодногорский район.

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