В Харькове покончила с собой дочь задержанного криминального авторитета - ЗМІ

В Харькове покончила с собой дочь задержанного криминального авторитета - ЗМІ

33-летняя женщина выбросилась с балкона.

В Харькове покончила с собой 33-летняя женщина — дочь криминального авторитета, которого недавно задержали и поместили в следственный изолятор.

Об этом сообщает Newsroom.

Трагедия произошла в Основянском районе Харькова. В полицию поступило сообщение от жителя квартиры многоэтажки, который сообщил, что у него в гостях была его 33-летняя знакомая. Она выпивала и находилась в удрученном состоянии из-за своего отца, которого содержат под стражей в следственном изоляторе.

Впоследствии мужчина вышел из квартиры по делам, а женщина осталась. Вернувшись домой, мужчина застал ее на балконе и попытался затащить в квартиру, но девушка сорвалась и погибла в результате падения.

По словам матери погибшей, в последнее время дочь находилась в депрессии и неоднократно выражала мысли о самоубийстве.

По информации издания, отцом погибшей является известный в Харькове криминальный авторитет. По версии прокуратуры, в декабре мужчина требовал от директора местной компании передать ему придуманный долг в размере 250 тысяч долларов. В случае отказа угрожал физической расправой.

17 января подозреваемого задержали при передаче $150 тысяч. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (“вымогательство”) УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 19 января по решению Дзержинского районного суда Харькова подозреваемый был заключен под стражу.

Напомним, что Луцкий горрайонный суд Волынской области вынес приговор мужчине, убившему работника фермы. Он назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.

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