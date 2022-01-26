В Харькове полицейская вылетела на встречную полосу и устроила масштабное ДТП, есть пострадавшие

В Харькове полицейская вылетела на встречную полосу и устроила масштабное ДТП, есть пострадавшие

Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге.

В Харькове на улице Клочковской сотрудница полиции устроила тройную аварию, в результате которой водители трех транспортных средств и пассажир получили ушибы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"35-летняя водитель BMW на скользкой дороге не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Transporter и ВАЗ-21104. Участники аварии получили легкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем BMW находилась полицейская, она была трезвая, находилась не на службе и управляла частным автомобилем. Для выяснения всех обстоятельств происшествия Харьковским райуправлением полиции №3 назначено служебное расследование.

Напомним:

Смертельная авария произошла в Харьковской области. На киевской трассе вблизи поселка Коротич столкнулись грузовик и внедорожник. Пассажиры внедорожника получили травмы, а водитель погиб.

Смертельное ДТП: в Харьковской области столкнулись грузовик и внедорожник

Читайте также: