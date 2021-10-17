В Харькове полиция искала взрывчатку в торговых центрах: что произошло

В Харькове полиция искала взрывчатку в торговых центрах: что произошло

В полицию поступило электронное письмо с уведомлением о взрывчатке.

Полиция проверяла информацию о минировании четырех торговых центров в Харькове.

Об этом заявил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, электронное письмо с уведомлением о том, что в них заложена взрывчатка, поступила в полицию около 20:30 16 октября 2021 года.

Также читайте Проверку "заминированных" больниц в Харькове усложняет необходимость защитных костюмов и невозможность эвакуации

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Взрывчатка в детсадах: в Одессе неизвестный сообщил о заминировании почти 200 дошкольных учреждений

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку