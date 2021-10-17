В Харькове полиция искала взрывчатку в торговых центрах: что произошло

В полицию поступило электронное письмо с уведомлением о взрывчатке.
Полиция проверяла информацию о минировании четырех торговых центров в Харькове.
Об этом заявил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полиции, электронное письмо с уведомлением о том, что в них заложена взрывчатка, поступила в полицию около 20:30 16 октября 2021 года.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
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