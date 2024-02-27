В Харькове полиция за 50 долларов купила секс-видео, чтобы наказать веб-моделей: чем все закончилось

В Харькове к 1 году испытательного срока приговорили веб-модель, на видео демонстрировавшую свое обнаженное тело. Чтобы разоблачить группу подозреваемых, полиция осуществляла оперативные закупки секс -видео.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого районного суда г. Харькова от 23 февраля 2024 года.

По данным суда, в Харькове 2016 мужчина организовал порно-студию и привлек к этому веб-моделей. Девушки онлайн снимали пикантные видео, постоянно меняя места "работы".

Продолжалось это до 2019 года, пока "актрис" и организатора не разоблачила полиция. По данным суда, часть причастных к этому "бизнесу" уже получили приговоры.

Помимо организаторов суд судил также и веб-моделей. Одна из подозреваемых – мать двоих детей. По данным следствия, она в ноябре 2018 года "обнажилась на камеру", за что получила 49,99 долларов США. Впоследствии оказалось, что это была оперативная закупка полиции.

В ходе досудебного следствия женщина вину признала и заключила соглашение с прокурором.

Суд наказал женщину на 1 год испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Одессе полиция проверяла, занимались ли ее патрульные групповым сексом по вызову.

Читайте также: