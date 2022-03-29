В Харькове полиция задержала подозреваемых, которые обворовывали квартиры

В Харькове полиция задержала подозреваемых, которые обворовывали квартиры

Патрульные задержали троих подозрительных мужчин.

В Харькове патрульные задержали троих мужчин, которые, вероятно, обворовывали оставленные жильцами квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Вчера днем патрульные заметили трех подозрительных мужчин и остановили их для проверки.

"Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у мужчин радиостанции, значительное количество наличных денег разной валюты, ценные украшения и ценные вещи. Происхождение этого имущества лица не смогли объяснить", — говорится в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в Житомирской области задержали предателя, который "сливал" россиянам местонахождение ВСУ.

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