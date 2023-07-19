В Харькове поликлиника объявила "золотой" тендер: футболки и кроссовки по 5-6 тыс. гривен, мох и дорогие вазоны

Медицинское учреждение переплачивает и по другим закупкам – бумаге, мылу, бойлерам и т.д.

Руководство одной из харьковских поликлиник попало в скандал, переплатив за одежду и обувь, а также дорогие вазоны.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Дорогие футболки, кроссовки и вазоны

29 июня Харьковская городская поликлиника заключила договор на приобретение четырех футболок на 21 000 гривен. Речь идет о трех футболках Polo размера XXL и одной футболке размера XL, каждая по 5184 грн. Хотя цена на мужскую футболку Polo в Интернете колеблется от 400 до 2000 грн.

В апреле 2023 года поликлиника приобрела две пары женских кроссовок (37 и 39 размеров) по 6430 грн. за пару. В ноябре 2022 года медучреждение купило две пары мужской обуви (42 и 46 размеров) "лишь" по 5480 грн. за пару.

Антикоррупционный центр пообщался с контактным лицом поликлиники №24 Иваном Плякой. Он подтвердил такие цены на одежду и заверил, что это – специализированная одежда, сделанная по заказу.

"Это специальные кроссовки покупали, для врачей. Футболки также для врачей, их заказывали", – отметил Пляка.

Также поликлиника в 2022-2023 годах приобрела 2,2 квадратных метра зеленого мха за почти 50 тысяч грн и цветки в вазонах более чем за 18 тысяч грн.

Переплаты на других закупках

Офисную бумагу поликлиника приобрела по 396 гривен за одну пачку на общую сумму 250 тысяч гривен. При том что в супермаркетах он стоит от 160 до 220 грн.

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"Ну там же качество влияет. Более толстое. Качество. Более качественное", – прокомментировал эту закупку представитель поликлиники Иван Пляка.

По информации Харьковского антикоррупционного центра, только на этой закупке переплата могла составить более 100 тысяч гривен.

"Конечно, после такого уже не впечатляет переплата этой поликлиникой почти вдвое за водонагреватель. Производитель предлагает бойлер за 8929 грн., а поликлиника отдала 17140 грн. Или мобильный кондиционер, который поликлиника №24 приобрела за 31 600 грн., а городская поликлиника вдвое дешевле, чем 16 100 грн", – отмечают в Центре.

Мыло поликлиника купила по 41,6 грн. за брусок, тогда как в торговых центрах оно стоит 22 грн. Туалетная бумага, которую поликлиника покупает по 1113 грн. за упаковку, можно приобрести по 434-635 грн.

По данным сайта Prozorro, поликлиника за последние годы заплатила по разным соглашениям 175 миллионов гривен. По информации Антикоррупционного центра, тендеры, заключенные непрозрачно, составляют 108 миллионов гривен.

Руководителя поликлиники отстранили от должности

Как передает "Укринформ", руководителя харьковской городской поликлиники №24, закупившей дорогие футболки, кроссовки и цветы в горшках, отстранили от должности.

"Руководителя отстранили от исполнения должностных обязанностей и назначили служебное расследование", – сказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

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