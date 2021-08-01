В Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными на крыше дома (видео)

В Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными на крыше дома (видео)

Мужчина набросился на патрульных и начал сопротивляться.

В Харькове по улице Ушакова заметили полуголого мужчину, который сидел на крыше дома и вел себя неадекватно.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. Когда они приблизились к мужчине, он начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы.

Все же его задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

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