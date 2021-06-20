В Харькове помощник нардепа открыл стрельбу на парковке: полиция открыла производство

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением стопы.

В Харькове между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Один из них открыл огонь из травматического оружия.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Во время выяснения отношений правонарушитель 1983 года выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону заявителя", — говорится в сообщении.

Пострадавшего 1979 года госпитализировали в больницу с ранением стопы.

Полиция открыла уголовное производство. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Как сообщает паблик "Антикоррупционный блок участников АТО", стрелком оказался помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов.

Никонов рассказал, что незнакомый ему водитель припарковался у зарядной станции. Помощник нардепа попросил мужчину переставить автомобиль на другое место. Однако тот отказал и ударил Никонова в лицо. Защищаясь, Никонов достал травматический пистолет и выстрелил в землю, случайно ранив оппонента в палец ноги.

Пострадавший в свою очередь указал другую версию событий. К нему подошел Никонов и попросил припарковать машину в другое место. Он отказался. Тогда помощник нардепа стал грубить, бить по его машине, а когда водитель вышел из машины, ударил его несколько раз и выхватил пистолет. Водитель ударил Никонова в ответ, пытаясь выбить пистолет из рук, но это ему не удалось, после чего Никонов начал стрелять и ранил его.

Напомним, что в Херсонской области коп устроил стрельбу из АТОшниками.

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