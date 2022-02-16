В Харькове попугай сбежал из зоопарка и устроил погром в супермаркете (видео)

Птица разбросала товар с полок на пол.

В Харькове в одном из супермаркетов появился попугай. Птица разнервничалась и принялась крушить все, что попадало под клев.

Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как желто-голубой попугай рода ара разместился на прилавке в прикасовой зоне и швыряет в разные стороны все с полки на пол. Попытки забрать незваного гостя с полки, встречались им агрессивно.

Птичьи проделки развеселили посетителей. Автор видео пообещал кассиру, что заплатит за все, что испортил попугай.

Пользователи Сети предположили, что попугай сбежал из контактного зоопарка, расположенного на втором этаже торгового центра, и прокомментировали увиденное.

Проукраинский попугай.

Так и началось полномасштабное вторжение

Он убирает с прилавка всю химию, которая вредна для человека.

Это новый мерчандайзер.

Напомним, что в Польше во время охоты охотник и жертва сменились местами. Олень напал на мужчину, когда тот пытался его застрелить.

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