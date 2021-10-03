В Харькове посетительница развлекательного клуба станцевала обнаженной и шокировала соцсети (видео)

Местные жители говорят, что в этот же вечер в клубе произошла жестокая драка.

В Харькове женщина топлес станцевала в одном из развлекательных клубов. Местных жителей это настолько удивило, что они сняли женщину на видео.

Ролик впоследствии появился в харьковских телеграмм каналах.

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На кадрах видно, как женщина, на вид которой около 40 лет, с обнаженной грудью ритмично танцует под фоновую музыку, которая играет в заведении. Харьковчанка стояла на улице — в то время, когда температура воздуха уже не особо позволяет в принципе любым образом раздеваться. Однако пользователей соцсетей она все же успела поразить.

Пользователи пишут, что в этот вечер в заведении также была жесткая драка. Одному из посетителей там разбили лицо. Однако в результате чего произошел конфликт и кто в нем пострадал, пока неизвестно.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области арестовали 46-летнего мужчину, который изнасиловал неестественным способом 11-летнюю девочку. Педофил заманил ребенка, угрожал ей, а затем совершил сексуальное насилие.

В Харькове женщина топлес станцевала в городском развлекательном клубе

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