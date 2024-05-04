В Харькове после атаки дронов спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры: количество пострадавших выросло

Идет тревожная ночь в Харькове.
В результате падения обломков сбитых дронов есть возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе Харькова.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.
Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.
Позже количество пострадавших увеличилось до четырех в Харькове.
Об этом сообщает Харьковская ОВА.
Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины — без госпитализации.
Напомним, командующий Сухопутными войсками рассказал о планах россиян по захвату Харькова или Сум. Но удастся ли им собрать необходимые для этого силы, пока неизвестно.
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