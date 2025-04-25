В Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие

Беспилотник / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 25 апреля 2025 года Харьков оказался под атакой вражеских "Шахедов".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Также были слышны два взрыва, в воздухе еще были беспилотники.

Реклама

"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего есть пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается. В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — заявил Игорь Терехов.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту — без вызовов пострадавшим", — подтвердил информацию глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что в ночь на 24 апреля Харьков подвергся ракетным ударам и атакам дронами.