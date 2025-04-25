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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове после атаки дронов вспыхнуло гражданское предприятие

Дроны кружили над городом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 25 апреля 2025 года Харьков оказался под атакой вражеских "Шахедов".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Также были слышны два взрыва, в воздухе еще были беспилотники.

"Есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего есть пожары. Будьте осторожны, атака с воздуха на Харьков продолжается. В результате попадания вражеского беспилотника по Слободскому району горит гражданское предприятие. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", заявил Игорь Терехов.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту без вызовов пострадавшим", подтвердил информацию глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что в ночь на 24 апреля Харьков подвергся ракетным ударам и атакам дронами.

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