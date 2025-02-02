В Харькове после удара вражеского дрона пожар охватил около 2000 кв. м. (фото)

Горят склады и производственные помещения.
Пожар площадью около 2000 кв. м. вспыхнула в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника.
Горят склады и производственные помещения, рассказал Общественному на месте происшествия спикер спасателей региона Евгений Василенко.
"Попали в производственно-складское здание, произошел масштабный пожар. Горят текстильные изделия, сырье из полиэфира. На месте работают подразделения ГСЧС: восемь отделений, 45 спасателей. По предварительным данным, раненых нет", — говорит Василенко.
Взрыв раздался около полуночи. Остановить распространение огня спасателям удалось через полтора часа, говорит Василенко.
В ночь на воскресенье российские военные запустили в сторону Харькова несколько ударных беспилотников. По предварительным данным, для атаки использовали «Шахеды», сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Это третье попадание беспилотниками такого типа по гражданским складам и жилым домам города в течение недели.
Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что из-за попадания "Шахеда" в Холодногорском районе частично разрушен частный дом, пожар был ликвидирован. Пострадали еще 16 домов. Погибла женщина, четыре человека ранены.
Напомним, 1 февраля враг совершил атаку на многие города Украины. Есть пострадавшие.
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