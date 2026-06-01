В Харькове после ударов дронов горят гаражи и авто: есть предварительные данные о пострадавших
В ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков. В городе зафиксировано несколько попаданий, в том числе по гаражному кооперативу, где вспыхнули пожары.
В Харькове идет ликвидация последствий российской атаки ударными беспилотниками. По уточненной информации, одно из попаданий произошло по гаражному кооперативу вблизи многоэтажных жилых домов.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По его словам, в результате удара загорелись гаражи и автомобили. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
Кроме того, поступают предварительные данные о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах города. Их точное количество и состояние пока устанавливаются.
Также зафиксировано еще одно попадание в Киевском районе Харькова. На месте работают экстренные службы, последствия атаки выясняются.
Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не приближаться к местам попадания.
