В Харькове после ударов дронов горят гаражи и авто: есть предварительные данные о пострадавших

В ночь на 1 июня российские беспилотники атаковали Харьков. В городе зафиксировано несколько попаданий, в том числе по гаражному кооперативу, где вспыхнули пожары.

Дрон / © ТСН.ua

В Харькове идет ликвидация последствий российской атаки ударными беспилотниками. По уточненной информации, одно из попаданий произошло по гаражному кооперативу вблизи многоэтажных жилых домов.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

По его словам, в результате удара загорелись гаражи и автомобили. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Кроме того, поступают предварительные данные о нескольких пострадавших в Основянском и Слободском районах города. Их точное количество и состояние пока устанавливаются.

Также зафиксировано еще одно попадание в Киевском районе Харькова. На месте работают экстренные службы, последствия атаки выясняются.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не приближаться к местам попадания.

