В Харькове появилась улица в честь воина "Да Винчи": в городе переименовали ряд топонимов

В областном центре также был переименован парк имени Горького.

Депутаты Харьковского городского совета переименовали ряд топонимов в городе. В частности, появилась улица на погибшего комбата, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", а до этого она была Державинская.

Решение было принято во время заседания 13 июня, сообщил мэр Игорь Терехов.

По словам городского головы, улицу Плехановскую переименовали в улицу Георгия Тарасенко — командира добровольческого подразделения "Фрайкор", погибшего в марте прошлого года. Улица Броненосца "Потемкин" будет носить имя комбата и нацгвардейца Олега Общественного, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, названный в честь медикини Владиславы Черных.

Кроме того, на сессии депутаты переименовали парк имени Горького. Он будет называться Центральный парк культуры и отдыха.

"Харьковчанам, имеющим жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно", — сообщил Терехов.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деколонизации топонимов в Украине. Так, предусмотрен запрет на присвоение географическим объектам возвеличивающих, увековечивающих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупанта или его памятника, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военное агрессию против Украины и других суверенных стран.

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