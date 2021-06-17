В Харькове появится муниципальная скорая помощь, способна мгновенно реагировать на вызовы — Терехов Актуально

Терехов назвал медицинскую реформу, которая привела к такому положению дел, катастрофой.

В Харькове создадут скорую помощь, которая будет под контролем муниципалитета и сможет быстро реагировать на вызовы горожан.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

По его словам, нынешнюю ситуацию необходимо исправить: "В таком мегаполисе скорая помощь не принадлежит муниципалитету, не принадлежит городу Харькову. Я лично подтверждаю — в скорую помощь достучаться невозможно".

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Терехов назвал медицинскую реформу, которая привела к такому положению дел, катастрофой. "Это бездарная реформа, плоды мы сегодня выгребаем все вместе", — отметил он.

Для того, чтобы исправить ошибки, город создаст собственную систему оказания скорой медицинской помощи. Проект финансирования на 2022 уже разрабатывается.

"У нас есть расчеты, есть понимание организации и управления этой системой. Мы обеспечим, чтобы" скорая "мгновенно реагировала на вызовы", — заявил и.о. мэра Харькова.

Ранее сообщалось, что в Харькове проложат 127 км вело-пешеходных маршрутов и создадут единую систему парковых зон.

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