В Харькове появится памятник Кернесу: как он будет выглядеть (фото)

В Харькове появится памятник Кернесу: как он будет выглядеть (фото)

Монумент установят на месте захоронения бывшего мэра на городском кладбище №2.

В Харькове установят памятник на могиле Геннадия Кернеса, который был главой города в 2010-2020 годах.

Об этом сообщили на сайте Харьковского горсовета, обнародовав соответствующие фото.

Как отметил действующий мэр Игорь Терехов, памятник будет передавать характер Кернеса.

“Памятник должен быть динамичным, ведь суть Геннадия Адольфовича – это постоянное движение, работа, преобразование. Поэтому мы выбрали тот монумент, который соответствует его характеру”, — сказал во время посещения мастерской скульптора Александра Ридного, занимающегося его изготовлением.

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В то же время харьковский мэр отметил, что все рассматриваемые проекты имеют право на жизнь, ведь его предшественник был многогранной личностью.

Среди всех вариантов был выбран тот, который изображает Кернеса во время ходьбы с поднятой рукой вверх с его известным жестом.

Монумент установят на месте захоронения Геннадия Кернеса на городском кладбище №2.

Напомним, в ноябре этого года в Харькове прошли выборы городского головы. Победителем стал Игорь Терехов, почти год исполнявший обязанности мэра после смерти Геннадия Кернеса.

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