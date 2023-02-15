В Харькове поймали серийного насильника, который нападал на девушек в лифтах: фото

46-летний ранее судимый за изнасилование харьковчанин совершил два нападения на молодых женщин за два дня.

В Харькове поймали серийного насильника, который нападал на молодых женщин на территории Немышлянского района города.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Мужчину разоблачили в совершении двух преступлений. Первый известный случай произошел в воскресенье, 12 февраля. Мужчина напал на 19-летнюю харьковчанку в лифте.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что около 19:00 возвращалась домой. Когда она вошла в лифт в своем доме, вместе с ней вошел неизвестный мужчина. "Он нажал на кнопку последнего этажа и под угрозой расправы совершил потерпевшее действие сексуального характера", — говорится в сообщении.

Харьковский насильник нападал на женщин в лифтах, фото/полции Харьковщины

Через два дня, 14 февраля, в полицию обратилась 25-летняя женщина с аналогичным заявлением. На нее в лифте тоже напал неизвестный и, приставив ключ к горлу, пытался изнасиловать. На этот раз злоумышленнику не удалось совершить преступление, ведь ему помешали жильцы дома, вызвавшие лифт.

Сотрудники следственно-оперативной группы собрали на местах событий вещественные доказательства.

Харьковский насильник нападал на женщин в лифтах, фото/полции Харьковщины

Для установления злоумышленника и его задержания полицейские изъяли видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения.

В результате розыска правоохранители оперативно вышли на след злоумышленника. Им оказался 46-летний житель района, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник жил недалеко от своей второй жертвы – в соседнем доме.

Харьковский насильник нападал на женщин в лифтах, фото/полции Харьковщины

Мужчину задержали, ему объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование), ч.1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, во Львове правоохранители взяли под стражу 44-летнего местного жителя, который годами совершал сексуальное насилие в отношении своей малолетней дочери.

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