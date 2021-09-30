В Харькове правоохранители заставили мужчину взять кредит, чтобы заплатить им взятку

В Харькове правоохранители заставили мужчину взять кредит, чтобы заплатить им взятку

Чтобы не иметь проблем с полицией, мужчина решил взять ссуду.

В Харькове будут судить двоих полицейских, которые занимались вымогательством. Им вручены подозрения по факту получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой, соединенного с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что двое полицейских из Харькова, находясь на автостанции требовали и получили неправомерную выгоду от мужчины, который ехал из Российской Федерации в Киев. Ему угрожали задержанием и привлечением к ответственности за нарушения правил карантина и незаконного пересечения границы — выезда из временно оккупированной территории Украины (ст. Ст. 44-3, 204-1, 204-2 КУоАП).

Чтобы избежать проблем, мужчина решил заплатить правоохранителям, для этого он влез в долги, одолжив 200 евро и 5 тыс. грн.

Сегодня, 30 сентября, двоим указанным полицейским сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Кроме того, устанавливаются другие соучастники данного уголовного преступления.

За содеянное правоохранителям грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Никополе Днепропетровской области будут судить трех полицейских, которые издевались над граждан и выбивали признание за преступления, которые они не совершали.

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