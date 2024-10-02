Преподавательница обозначала координаты на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

В Харькове разоблачили преподавательницу местного вуза, корректировавшую вражеский огонь по дислокациям Сил обороны.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что в июне 2024 года преподаватель одного из харьковских университетов через мессенджер была привлечена российской спецслужбой к сотрудничеству.

Известно, что женщина обходила Харьков и выискивала расположение украинских военных и техники.

Информацию она направляла в анонимный чат своему российскому куратору.

В Харькове преподавательница местного вуза корректировала удары по городу

Эти данные были необходимы представителям РФ для нанесения по городу прицельных ракетных ударов и атак управляемыми авиабомбами", — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемая взята под стражу без права внесения залога.

Добавим, прокуратура и Служба безопасности Украины идентифицировали двух кафиров, которые издевались над украинскими военнопленными при попытке повторного наступления РФ на Харьковщину.

Читайте также: