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В Харькове при обстреле подросток закрыл собой людей и получил ранения

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В Харькове при обстреле подросток закрыл собой людей и получил ранения

Семья с девушкой-водителем пыталась уехать из Харькова, когда она попала под обстрел.

В Харькове при обстреле Градами оккупантов 17-летний юноша закрыл собой других и получил ранения.

Об этом сообщают в Сети.

Сегодня в Харькове на улице Бучмы девушка-водитель эвакуировала семью знакомых на авто. Они попали под обстрел Градами.

Парень 17-ти лет закрыл всех (девушку водителя, маму и 5-летнюю сестренку), получив проникающее осколочное ранение. Обломком ему повредило позвоночник.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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