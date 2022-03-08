В Харькове при обстреле погибли два работника экопарка, пришедшие покормить животных

В Харькове при обстреле погибли два работника экопарка, пришедшие покормить животных

В Экопарке Фельдмана остаются многие животные, которых время от времени пытаются покормить между обстрелами.

В Харькове во время обстрелов погибли два работника экопарка, пришедшие накормить животных.

Об этом рассказал владелец экопарка Александр Фельдман.

"В нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы раз в три дня накормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем. Это невозможно описать словами", — рассказал Фельдман.

Он отметил, что работники парка делают все возможное, чтобы спасти остающихся в Экопарке животных и не подвергать опасности людей.

Российские кафиры обстреляли Харьков. Несколько снарядов попали на территорию экопарка Фельдмана. На его территории разорвалось 5 снарядов.