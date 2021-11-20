В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото великана

Самый длинный хот-дог в мире - 203,8 м зарегистрирован в США.

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство".

Как сообщила на своей странице в Facebook руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, его длина 2 метра 16 см.

Она добавила, что великана приготовил Роганский мясокомбинат. Главным ингредиентом стала, конечно, классическая сосиска. Традиционно для приготовления любимого всеми фаст-фуда пошла корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук и творог. А также – почти по литру кетчупа и горчицы.

Лана Ветрова

"Чтобы вынести на сцену такой гигантский хот-дог нужно будет как минимум 6 человек. И в десять раз больше, чтобы его съесть", — отметила Лана Ветрова.

Она также подчеркнула, что хот-дог-рекорды очень популярны в мире. В США есть даже национальный день хот-дога. Американцы и ввели традицию установления рекордов в этой номинации. Самый длинный хот-дог в мире 203,8 м.

В свою очередь в "Укринформе" со ссылкой на слова руководительницы Национального реестра рекордов Украины сообщили, что харьковский хот-дог превысил предыдущий рекорд длиной 1 метр 83 см, который в сентябре этого года приготовили в Киеве, а два года назад в столице стал рекордным хот-дог длиной 1 м 20 см.

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