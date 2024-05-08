В Харькове прилеты в жилой район города: что известно о пострадавших

В Харькове около 13:24 раздался взрыв. Предварительно, есть попадание по жилому району города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Прилеты в жилой район города. Предварительно – есть пострадавшие дети", – констатировал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил: пострадали по меньшей мере трое детей. Подробности устанавливаются.

По предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях – мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается", – отметил Синегубов.

Также медики оказывают помощь 12-летнему мальчику.

Впоследствии стало известно, что пострадали также мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Напомним, в среду, 8 мая, в Харькове произошла серия взрывов. Тревога в регионе не объявлена.

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