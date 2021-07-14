В Харькове присвоили Кернесу звание почетного гражданина

"За" проголосовали 62 депутата.

Харьковский городской совет присвоил умершему экс-меру Геннадию Кернесу звание "Почетный гражданин Харькова".

Решение приняли на заседании мэрии 14 июля, сообщает Telegram канал ВЕХА.

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Решение поддержали 62 депутата. Кроме того, восемь человек воздержались. Отмечается, что Кернес стал первым человеком, которому это звание присвоили посмертно.

Кроме умершего городского председателя, звание присвоили еще нескольким лицам. В частности, главному врачу городской клинической больницы № 13 Алле Бобейко, художественному руководителю театра "Мадригал" Алексею Настаченко и начальнику Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" Алексею Середе.

Напомним, 4 ноября 2020 Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября. В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове назначили перевыборы мэра на 31 октября 2021 года.

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