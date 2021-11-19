В Харькове продавщица магазина шокировала Сеть реакцией на падение пожилой женщины (видео)

Женщина пролежала на полу, а работница магазина так и не помогла подняться.

В Cети опубликовали видео, на котором видно, как в проходе между стеной и прилавком мясного магазина упала женщина. По информации авторов, это произошло в Харькове в торговой точке по проспекту Гагарина.

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Видео опубликовали в телеграмм-канале "Харьков Life".

На кадрах видно, как пожилая женщина зацепилась ногой за штору на входе и упала на пол, перед этим ударившись головой о прилавок. Продавщица вышла посмотреть, что произошло, а, вероятно, увидев, что женщина "не убилась", спокойно вернулась за прилавок и продолжила раскладывать колбасу.

Сама же пенсионерка некоторое время лежала на полу и ерзала, пытаясь подняться на ноги. Помочь сделать это ей было некому, поскольку продавец продолжала делать вид, что ничего не происходит, а других покупателей в магазине не было. Бабушка, поерзая по полу, достала телефон и стала кому-то звонить, должно быть, чтобы попросить, чтобы пришли и помогли ей встать.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Человеческое безразличие иногда убивает

Такое впечатление, что она такое каждый день видит: "А снова".

Может, она пошла ей колбасу выбрать в качестве помощи.

Жесть. Надеюсь, ее уволят.

В Харькове продавщица не помогла упавшей на пол женщине

Напомним, почему в Украине пенсионеры умирают в одиночестве и где были соцслужбы.

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